體育產業化場地成樽頸位

特首於2021年施政報告中，提及將體育事業專業化及產業化，而在文化體育及旅遊局成立之初，Eric表示曾諮詢過包括港超球會在內的不同本地球會意見，向政府轉達，惟他表示明白到本地足球發展的難處：「產業化過程中最大嘅挑戰係資源，特別係場地資源，場地對香港而言係一個樽頸位，我哋想擴大足球人口就需要有球場，特區政府喺呢方面都好支持，嚟緊啟德體育園落成，會有更多設施，包括5萬個座位嘅專業球場。」

闖亞洲盃決賽周最大鼓勵 對於港足未來如何走向產業化，Eric也有一番見解，表示除了繼續爭取政府及賽馬會的支持，也希望鼓勵地區及社會參與，達至本地足球可持續發展。作為本地頂級職業聯賽的港超，曾因疫情停擺一季，上季圓滿結束後，Eric喜見聯賽正向健康的方面發展：「睇到呢幾年愈嚟愈多球隊升班，尤其係區隊，下一步都希望鼓勵更多球迷入場睇波。」出任足總主席後，Eric強調想「服務」一眾港超聯球隊。

港隊去年於「亞洲盃」外圍賽踢出佳績，勇奪決賽周資格，Eric與不少球迷一樣都有密切關注，對港隊表現感到非常興奮：「呢個成績係多年嚟大家一齊打造同爭取到嘅，體育唔係一日一夜就攞到成績，係需要長期嘅培訓。相信今次入到『亞洲盃』決賽周，係對香港足球嘅鼓勵。」Eric指足總未來其中一個最重要任務，是全力支持港隊備戰這項大賽，並透露完成今年內的亞運及世盃外圍賽征途後，會安排港隊於12月赴中東集訓：「希望令港隊能夠有充分準備。」