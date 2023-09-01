身兼多職目標只得一個 霍啟山瞓身推動香港足球

本地足球近年在疫情下艱苦經營，隨住霍啟山（Eric）在今年5月出任足總主席，足總及香港足球也進入新篇章。作為新足總掌舵人的Eric，現時同時在東亞足球協會及亞洲足協充當要職，他表示希望發揮其多個身份，幫助港隊及香港足球發展。提到推動本地足球發展的抱負，他說：「所有嘅出發點都係希望幫助香港足球發展。」

2023/24港超球季已經順利展開，作為新任足總主席的霍啟山，在開季前也非常忙碌，穿梭於各種與本地足球相關的公開場合，包括港超新季記者會、球隊季前開操儀式，甚至球證相關的活動，都不難找到其身影，他說已經適應新崗位：「依家幾乎全部嘅時間同精力，都擺喺推動香港足球，我覺得作為新任主席，一定要去參與，一定要去了解，先至可以有所貢獻，多啲與唔同持分者去溝通，去團結球圈，鼓勵多啲球迷支持，希望發揮足總主席嘅身份，全面去了解成個本地足球生態。」

引入足球生活文化 霍氏家族一直與香港足球關係密切，從小耳濡目染的Eric，早早與足球結下不解之緣，但他透露是到了大學時期負笈英國，才真正被當地濃厚的足球文化所吸引：「足球唔只係場上踢嘅90分鐘，對英國人嚟講，足球係生活嘅一部分，係大家嘅話題，我想參考佢哋嘅做法，點樣將當地嘅氣氛帶嚟香港。」祖父霍英東及父親霍震霆過去都曾在足總擔任會長，今次Eric出任主席雖然職位不同，但難免令外界感覺有世襲之嫌，他說不會因別人的目光而改變初衷。

「主席同會長嘅身份有唔同，不過大家嘅目標一致，我唔會因為有啲咁嘅標籤，而唔去行呢條路，呢個係個人嘅選擇，我從小就喜愛足球，自然就會去參與足球，想去推動佢變得更好，喺呢個新崗位會遇上唔同嘅挑戰，尤其疫情過後點樣重新出發，我希望了解多啲球圈嘅需求，同時間通過我嘅網絡，我喺本地同國際球壇上嘅身份，同埋我喺商界嘅背景，用熱心去服務同貢獻香港足球。」

為香港足球爭取權益 Eric現時兼任東亞足球副會長及亞洲足協執委，他認為身兼多職不存在衝突：「我嘅出發點都係為香港足球好。」Eric說希望運用在不同國際機構的角色，幫香港足球在國際舞台上爭取話語權，包括為港隊爭取更多比賽機會，他舉例道：「上一屆東亞盃正值疫情期間冇踢外圍賽，所以要喺會議上討論，用咩條件決定決賽周4支參賽球隊，我當時提出就用世界排名，最終因為港隊排東亞區第4，好榮幸可以參與決賽周，同中國、日本同南韓交手。」Eric透露東亞足協正研究在男女子11人賽事之外，擴展其他包括5人及青少年界別的比賽項目。文：林卓臻