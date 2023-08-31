易建聯退役中國「黃金一代」終結

曾在NBA打滾多年的中國籃球名將易建聯，昨日凌晨突然在社交網發文，宣布結束其21年職業生涯，這亦意味着當年在2008年北京奧運，被稱為「黃金一代」的12名中國男籃隊員已全部退役。

感謝廣東隊多年培養支持

易建聯在社交網留言︰「大家好！我是易建聯。時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。」同時除了最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂，以及每一位教練、隊友、對手、贊助商、合作夥伴和經紀團隊外，他又不忘感謝中國男籃及廣東隊的培養與支持，讓他擁有「走向更大舞台的機會」。