回復74,000名額 明年1.21舉行 姚潔貞復操︰我都會玩！

「渣打香港馬拉松2024」將於2024年1月21日舉行，今屆賽事參賽名額回復至疫情前的74,000個，各參賽組別將於今日起於網上分階段接受報名。另外，今屆香港馬拉松同時是亞洲馬拉松錦標賽，大會將邀請約45個亞洲國家及地區參賽。香港女子全馬、半馬及10公里紀錄保持者姚潔貞今年誕下次女，最近復操的她表示將會參賽，至於出戰全馬或半馬則有待決定。

相隔9年亞錦賽重返香港 香港馬拉松今年將第5度成為亞洲馬拉松錦標賽，中國香港田徑總會主席關祺表示：「以往有萬多名海外跑手參加，希望今年也一樣。亞錦賽參賽選手需為國家地區代表，香港作為主辦方將派出3男3女參賽，我們會經過遴選選出港隊參賽代表。」

亞洲馬拉松錦標賽時隔9年重返香港，2015年有份出賽的姚潔貞表示：「我剛復操，如果根據今年成績，港隊未必會選我參賽。加上其實我未跑過6大馬拉松，所以比較想於3月的東京馬拉松造時間，如果抽中，我在香港馬拉松應該會跑半馬，留力日本賽。」至於上屆全馬季軍得主張耀樑表示，將於9月24日參加柏林馬拉松，爭取亞錦賽資格。

達標跑手今起優先報名 香港馬拉松達標跑手及預留名額（2020年香港馬拉松之參賽者）於今日早上10時優先報名，至於公眾抽籤（個人及隊制）將於9月21日早上10時起接受報名，大會將於10月9日公布第一輪抽籤結果。圖、文：余樂詩