體育

街場獻技向小將教路

羅素（左）起手多次中鵠。 羅素（左）起手多次中鵠。
羅素（左）起手多次中鵠。
出席屯門活動後，韋迪一行人移師啟業運動場，與一眾香港年輕球員切磋，除了夏士林表演入樽，羅素多次表演遠射，韋迪打得興起更即席「剝衫」，分隊同羅素鬥波，場面相當熱血。
夏士林不斷表演入樽。夏士林不斷表演入樽。
夏士林不斷表演入樽。
韋迪打到「剝衫」，更為球迷簽名。韋迪打到「剝衫」，更為球迷簽名。
韋迪打到「剝衫」，更為球迷簽名。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc