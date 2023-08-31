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龍門陣
街場獻技向小將教路
羅素（左）起手多次中鵠。
出席屯門活動後，韋迪一行人移師啟業運動場，與一眾香港年輕球員切磋，除了夏士林表演入樽，羅素多次表演遠射，韋迪打得興起更即席「剝衫」，分隊同羅素鬥波，場面相當熱血。
夏士林不斷表演入樽。
韋迪打到「剝衫」，更為球迷簽名。
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