偕囝囝同NBA兩名將訪港 韋迪踩入屯門冧Fans

有「閃電俠」之稱的NBA名宿韋迪，昨日聯同兒子施利亞韋迪、其熱火隊友夏士林及湖人後衞迪安捷奴羅素訪港，到屯鬥出席品牌活動，吸引大批球迷到場一睹其風采。這位剛入選名人堂的巨星亦毫無架子，與夾道歡迎的球迷擊掌，氣氛熾熱。

今年入選籃球名人堂的韋迪近日展開中國行，早前已先後在上海及北京等地亮相，昨日韋迪現身香港，偕同施利亞韋迪，羅素和夏士林到屯門市廣場的李寧專門店「踩場」，隨即引起現場過百名球迷歡呼，他們亦相當「識做」，與夾道歡迎的球迷擊掌，氣氛高漲，並為店內擺有10代Wade個人品牌球鞋的特色牆揭幕。同時，4人又與香港東方籃球隊在中庭會見球迷，展示由Wade贊助的新季香港東方球衣。據悉，香港東方在「高級組銀牌」決賽將穿起這套戰衣爭標，韋迪一行4人隨即穿上以示支持，使現場球迷更為興奮。

入股WNBA回饋社會 「閃電俠」退役前在NBA叱咤風雲，更3度贏得總冠軍，與他交手過的巨星多不勝數，當被問到誰是最大勁敵時，他交出一個意義深重的答案：「最大對手就是自己，其實每人都應是如此，要努力突破自我。」

談到近況方面，韋迪除入選NBA名人堂，上月，成為WNBA球隊芝加哥天空的股東之一，他指芝加哥是自己的家鄉，盼望能回饋社會，助WNBA繼續發展：「希望成為球隊管理層之後，可以更了解她們有甚麼需要，幫助WNBA愈做愈好。」

「硬漢」夏士林鼓勵勇敢追夢 在7月宣布退役，職業生涯只曾效力熱火的夏士林對答時，不改其「硬漢」本色，鼓勵一眾年輕人勇敢追夢，隨時做好準備迎接機會，不要害怕被別人否定：「生命總是計劃趕不上變化，當機會出現時就要好好把握，所以我們無時無刻都要裝備自己，即使身邊有不少人否定你，也不要放棄夢想。」至於羅素對去季重返湖人感到非常興奮，盼望來季表現有所提升，助去季季後賽戰至西岸決賽止步的湖人捲土重來。圖、文：鄧文滔