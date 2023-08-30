禾琪復出贏波下圈撼姬維杜娃

美網女單首圈焦點賽事，闊別網壇3年復出的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪，昨日直落兩盤擊敗年僅19歲的俄羅斯小將普素蘿娃，下圈硬撼捷克名將姬維杜娃，而世界1姐施華德展現霸氣，首盤即向對手「派蛋」，同樣闖入次圈。

兩孩之母「禾琪」2020年澳網後掛拍，今年6月宣布復出，美網前透過蒙特利爾及辛辛那提大師賽催谷狀態，昨日她重返美網賽場，面對首度亮相大滿貫的普素蘿娃，全場未受考驗，雖然兩次被對手打破發球局，但「禾琪」6次成功破發，加上大意失誤較對手少20次，無驚無險下連贏兩盤6比3和6比2。

施華德派蛋霸氣晉級 曾奪得30項單打錦標的「丹麥甜心」賽後坦言2019年後就未曾出戰美網，開賽前難免感到少許擔心，慶幸能順利過關，惟下圈面對姬維杜娃才是真正考驗：「以往跟她交手很多次，因此我很清楚絕不易應付，希望自己仍有能力跟頂尖球手較量。」至於1姐施華德贏得更加輕鬆，首圈對手為世界排名86位的瑞典球手彼德臣，施華德直落贏6比0及6比1，順利過關。