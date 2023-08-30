祖高域美網晉級重登世一

今屆美國網球公開賽正賽周一展開，力爭生涯第24座大滿貫的塞爾維亞球王祖高域重返這項大滿貫，昨日在男單首圈，以直落3盤擊敗法國球員梅拿，晉級次圈的同時，世界排名積分亦壓過衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，重返世界第一。

4號種子魯尼一輪遊 36歲的祖高域上周於辛辛那堤大師賽封王，來到美網延續強勢，首場打出32個致勝球，比世界排名82的梅拿多21個，另外上網23次共獲20分，最終輕鬆以6比0、6比2及6比3取勝。祖高域亦憑今場勝仗，力壓艾卡華斯重返世界第一寶座，這任新任1哥下場將迎來西班牙球手米拉萊斯的挑戰。

去年因拒絕接種疫苗而未能參加美網的祖高域，相當滿意表現：「我開局表現很好，雖然比賽頗晚才開始，但我很期待回到這裏比賽。」

至於4號種子丹麥的魯尼意外陷入苦戰，首圈以3比6、6比4、3比6及2比6不敵西班牙的比拿，慘嘗「一輪遊」滋味；5號種子魯迪則經歷兩盤「搶七戰」，以盤數3比1驚險晉級。頭號種子兼衞冕的艾卡華斯今日亮相首圈，將與世界排名75德國的高化爭晉級。