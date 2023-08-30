向籽羲奪Shootboxing香港區金腰帶

「青少年軍團試合暨全國業餘大賽」剛周日於東京上演，由港產世界冠軍向柏榮率領的5位本港年輕搏擊好手，包括向籽羲、向籽嬴、黃智謙、黃智軒和謝傑丞，在專業組賽事全數勝出。其中向籽嬴在首回合僅花55秒便擊倒主場拳手，而向籽羲則於第二回合擊倒（KO）陳柏灝，贏得首屆Shootboxing香港區65公斤級冠軍金腰帶。