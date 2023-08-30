向籽羲奪Shootboxing香港區金腰帶
「青少年軍團試合暨全國業餘大賽」剛周日於東京上演，由港產世界冠軍向柏榮率領的5位本港年輕搏擊好手，包括向籽羲、向籽嬴、黃智謙、黃智軒和謝傑丞，在專業組賽事全數勝出。其中向籽嬴在首回合僅花55秒便擊倒主場拳手，而向籽羲則於第二回合擊倒（KO）陳柏灝，贏得首屆Shootboxing香港區65公斤級冠軍金腰帶。
女子專業賽向籽嬴55秒獲勝
賽事由日本Shootboxing協會主辦，向籽嬴於女子56公斤級專業賽，面對日本拳手三成瑳音，甫開賽便佔盡優勢，更在55秒以拳擊倒對方。至於新學年將與妹妹一同升讀林大輝中學中六的向籽羲，於男子65公斤級「香港區金腰帶爭奪戰」，火併香港拳手陳柏灝。首回合互相試探後，第二回合向籽羲發動猛烈攻勢，末段踢中對手腰部擊倒對手，以18歲零1日之齡，勇奪金腰帶。
此外，香港拳手黃智謙於男子55公斤級專業賽擊敗野原清史，黃智軒則於男子62公斤級專業賽戰勝香港拳手歐陽兆佳，謝傑丞則於男子70公斤級專業賽勇挫磯村真言，為港將在5場專業組賽事中，寫上完美句號。
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