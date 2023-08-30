中西區羅致多名U22小將放眼將來

上季港甲「雙冠王」中西區，於剛過去的周日安排一眾球會高層、贊助商代表，以及全體職、球員拍攝隊照，並就新球季正式開操。足球總監兼主教練馮振霆透露，早前曾就升班港超聯這個目標，與會方及主要贊助商認真商議，得出結果非常正面。「我哋當然想衞冕到甲組冠軍，但我哋更加想用呢個身份『升超』。雖然仲有段幾長嘅路，但呢一刻中西區全體目標非常一致！」

升班港超目標一致

出席是日儀式除中西區康樂體育會總監林耀文、副主席陳津華及「馮Sir」外，包括李康廉、李瀚灝、劉浩霖、陳嘉宝和張倬均等新兵，以及黃孔馳、巫杰朗、伍睿行、劉錦鏗、范棨軒、吳凱軒、周卓賢、黃栢亨、梁兆東和麥顥民等10名U22球員，均有出席。連同許宏鋒、安基斯和大衞巴拉等留隊主力，陣容較上兩季更充裕和具活力。「如果要升上港超，除咗錢，我相信一個有實力，同可發展嘅班底都好重要嘅。外援球員有錢就好大機會搵到好嘅，但本地球員唔係咁易搵。加入咁多U22球員，希望佢哋向『康廉』、『宏峰』同安基斯學習，成為球隊將來最寶貴嘅資產。」「馮Sir」謂。