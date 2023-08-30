盡顯身高及籃板優勢力壓南華 香港東方闖總決賽鬥滿貫

昨晚修頓場館上演銀牌籃球負方決賽，由香港東方與南華合演「紅藍大戰2.0」，香港東方在中鋒卜聿揚缺陣下，仍憑身高優勢以80比59擊敗衞冕之師南華，報卻早前一敗之仇，兼闖入總決賽，將與滿貫爭奪今屆銀牌冠軍寶座。

兩隊3周前在勝方4強相遇，當時香港東方以73比75僅負南華跌落負方，其後接連大勝漢友和永倫，現身昨晚負方決賽，重遇上場不敵滿貫的南華。

今場香港東方正選派出陳兆榮、朱梓鎔、基拔、胡卓斌及麥洛連，2米08「巨人」中鋒卜聿揚不在陣中。南華則以羅意庭、曾湛元、余理洋、葉耀邦及朱亮迎戰，初段「紅軍」入局較快，余理洋連入兩記三分球，率領球隊打出7比2攻勢領先。東方其後還以顏色，陳兆榮擔當追分要角，先命中兩記中距離，再分別助攻麥洛連和基拔得分，個人炮製8分，助球隊反超前5分，東方穩住陣腳，首節領先21比16。

徐遠成壓制朱亮威力 兩軍上次交手比分咬緊，今仗香港東方明顯改善慢熱毛病，第二節即發力搶分，反觀南華得分主力朱亮被東方隊長徐遠成嚴密看管，前6分鐘未有得分，東方則憑麥洛連及基拔等人強攻內線，一口氣拉開9分差距。其後兩軍因滿隊犯多次踏上罰球線，南華罰球命中率不佳，加上進攻停滯不前，半場落後26比45。

換邊後香港東方防守端未有放慢手腳，南華苦無對策，體力急降下收起葉耀邦和余理洋。東方繼續大打快攻，優勢愈見明顯，基拔單節8分，助東方拉開至63比38。此時大局已定，南華終以59比80告負，衞冕夢碎。東方全場拉下50個籃板，成勝負關鍵。東方打入9月12日的總決賽火併滿貫。

圖：鄧文滔、文：余樂詩