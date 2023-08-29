大雨下今季連續9站封王 韋斯塔本平維度爾紀錄

賽事首圈突然落起滂沱大雨，多位車手包括佩雷斯、周冠宇及勒卡歷均要換胎。韋斯塔本初段緊隨着隊友佩雷斯，第13圈才爬上首位，之後愈帶愈遠。當以為「韋少」輕鬆奪冠，豈料只餘7圈時再受大雨侵襲，賽會要出示紅旗，比賽亦需暫停。其後雨勢暫緩重新起步，次席的阿倫素一度逼近，但「韋少」仍力保不失，以2小時24分04秒411力壓阿倫素，原本紅牛佩雷斯以第3名衝線，惟他在維修站超速被罰5秒，結果艾爾派的加斯利取而代之，今季首度踏上頒獎台。