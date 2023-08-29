大雨下今季連續9站封王 韋斯塔本平維度爾紀錄
紅牛車王麥斯韋斯塔本再創里程碑，周日於F1荷蘭站主場出擊，排頭位的他克服天雨影響，力壓雅士頓馬田的阿倫素逾3.7秒，個人連續第9站封王，追平「大師兄」維度爾紀錄。
賽事首圈突然落起滂沱大雨，多位車手包括佩雷斯、周冠宇及勒卡歷均要換胎。韋斯塔本初段緊隨着隊友佩雷斯，第13圈才爬上首位，之後愈帶愈遠。當以為「韋少」輕鬆奪冠，豈料只餘7圈時再受大雨侵襲，賽會要出示紅旗，比賽亦需暫停。其後雨勢暫緩重新起步，次席的阿倫素一度逼近，但「韋少」仍力保不失，以2小時24分04秒411力壓阿倫素，原本紅牛佩雷斯以第3名衝線，惟他在維修站超速被罰5秒，結果艾爾派的加斯利取而代之，今季首度踏上頒獎台。
王室面前「特別激動」
今場賽事吸引逾10萬人進場，連荷蘭王室亦是座上客。賽後25歲的「韋少」坦言心情激動：「雖然天氣增加了比賽難度，但當賽前奏起國歌時，我的心情頓時興奮起來。」韋斯塔本賽後累積339分，大幅拋離排次席的隊友佩雷斯（201分）。
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