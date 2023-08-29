張家朗何詩蓓冧莊體記協最佳運動員

「GERMAGIC香港體育記者協會最佳運動員選舉2022」昨日揭曉，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓成功衞冕香港最佳男運動員及香港最佳女運動員，至於黃金寶則入選體壇名人堂。

張家朗8月初於世界大學生運動會勇奪花劍個人及團體賽兩面金牌，另外7月在世錦賽與蔡俊彥、楊子加及梁千雨合作奪銅，創下港隊該賽事最佳成績，以60票當選「最佳男運動員」，他表示：「每一個獎都是額外獎勵，對我來說是一個肯定。」

「家朗」透露港隊近期團體賽佳績令他大受鼓舞：「奧運後說過團體賽都想有成績，好開心我們做得到，希望亞運繼續努力。事實上，世錦賽由3隊亞洲隊贏獎牌（中國、日本、香港），證明亞洲水平愈來愈高，日本、中國和南韓都好強，亞運想嘗試再挑戰他們。」

黃金寶入選名人堂 至於何詩蓓則以40票獲選為最佳女運動員，現時身在海外訓練的她，未有出席頒獎禮。何詩蓓今年在世錦賽奪得100米自由泳銀牌，為香港創下歷史，她特別感謝香港體育記者報道其比賽新聞，令更多人獲得香港運動員的資訊。

同日曾於亞運贏得3面金牌的一代「亞洲車神」黃金寶，登上體壇名人堂，他表示：「亞運會有幾天去當地幫忙，之後會回港擔任評述員。」■圖、文：余樂詩

何詩蓓