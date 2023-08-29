on.cc東網直播：銀牌負方決賽主宰去或留 香港東方南華背水一戰

基拔 香港東方

銀牌籃球賽今晚於修頓場館激爆負方決賽，上場憑「三分雨」淘汰永倫的香港東方，與南華交鋒力爭「復活」。兩軍3周前對決，南華以2分險勝，今次狹路相逢，哪隊可獲勝晉級鬥滿貫，值得球迷期待。（on.cc東網周二晚8時40分按次收費直播）

香港東方上場狂轟15記三分球，以97比68大勝永倫，力保銀牌出線席位。該戰東方5人得分上雙，中鋒麥洛連貢獻20分及11個籃板，基拔則有16分、9個籃板及6次助攻，射手蘇利文和朱梓鎔表現高效，上陣少於20分鐘，各得12分及11分，控衞陳兆榮亦轟4記三分貢獻12分。

葉耀邦：要改善慢熱問題 至於衞冕南華上場勝方決賽以16分不敵滿貫，要轉戰負方組。葉耀邦表示，今晚對東方必須改善慢熱問題：「上場最大問題是入局太慢，其實這幾場都是這個老問題，開局慢熱導致球隊早早落後，變相令獲勝難度增加，加上該戰我們主力得分的外圍『熄火』，所以輸了。」葉耀邦今季上陣時間增加，對滿貫一戰轟入全場最高22分，另加7個籃板，他期待有更佳演出，為球隊帶來勝利：「希望可以保持穩定發揮，今年是我首次擔任球隊主力角色，我會繼續努力，提升外投及罰球命中率。」

梁嘉顯加強心態 兩軍3周前於勝方4強相遇，南華憑上季MVP朱亮轟入冠絕全場的26分，加上雙控衞羅意庭及曾湛元合力炮製12次助攻兼錄23分，以及葉耀邦挺身而出的全面表現，以2分反勝東方。香港東方射手梁嘉顯表示：「我覺得是心態問題，我們的爭勝心不及對手，但今次我們好想、好想贏。上次落敗之後，我們重新再作很多部署，陣容及身高亦一定有優勢，希望有不同的結果。」

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