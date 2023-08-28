香港男籃「被踢出」亞運 黃寶基︰未收到OCA解釋

杭州亞運官網日前更新籃球項目賽程，男子16支隊伍未見港隊，意味港隊很大機會無緣亞運。港協暨奧委會早前去信亞奧理事會（OCA）查詢，港協義務副秘書長黃寶基昨日出席活動，稱尚未收到回覆，但會「盡全力爭取和了解」。

杭州亞運原先賽制列明，男子籃球共有16個名額，如果多於16隊報名，亞洲排名前12的隊伍直入正賽，其餘隊伍須參加資格賽，爭奪餘下4個席位。惟早前有內地傳媒流出分組名單，港隊未見蹤影，香港籃球總會連日來向港協暨奧委會、亞洲籃協和中國籃協查詢，港協亦於周一（21日）去信亞奧理事會查詢。豈料杭州亞運官網上周五（25日）更新分組名單和賽程，與之前「爆料」一致，並刪走解釋賽制的部分。

盡全力爭取港籃參賽 港協義務副秘書長黃寶基昨日出席青途學界季前賽，稱尚未收到亞奧會回覆，對事件感到錯愕：「我們經正常程序，挑選香港籃球代表隊去亞運，會盡我們所能爭取。」被問到港協有否下一步行動，他回答：「我們要先看亞奧會怎回覆，如果對回覆不滿意，當然會有跟進。」對於港隊成員擔心往後亞運不再設有資格賽，黃寶基表示每屆亞運都會根據需要修訂賽制，不應互相比較。

蔡再懃對「被消失」感費解 港隊主力蔡再懃亦有出席活動，對港隊「被消失」感到費解：「我們不知有幾隊報名，為甚麼沒了資格賽，突然被消失，真的不知所措。」他敦促港協搞清楚來龍去脈：「就算真的不能打，亞奧會也要給一個回覆，是不是往後亞運都直接根據排名決定參賽資格？如果是的話，我們必須好好規劃，在每個國際賽爭取最佳成績。」蔡再懃透露，港隊目前維持每周兩三課練習，但士氣低落：「運動員生涯短暫，亞運4年一度，如今要再等4年，很多球員不知等不等到。」■圖/文：許思彤