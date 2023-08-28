謝偉俊：開心喺流浪成長

標準流浪昨日以9球大炒深水埗，除了兩位「戴帽」前鋒劉智樂、伊巴謙，另一焦點落在謝偉俊（Danny）身上。事關今仗為這名後衞的生涯告別戰，他透露自己將在9月尾與家人移民，對能夠在流浪這個大家庭成長感到開心。

現年26歲的謝偉俊，出身自標準流浪青年軍，之後曾效力佳聯元朗、富力R＆F，2019/20球季重返流浪後便效力至今。Danny於今仗下半場入替傷出的姚浩明，表現不俗，惟賽後他卻透露自己將會告別職業生涯：「都係家庭原因，一早同太太計劃咗移民，9月尾就會離港，所以呢場就係自己職業生涯最後一場，以9比0一場大勝作為結局都好開心。」Danny續指自己移民後，仍會繼續從事足球相關工作。

感激李輝立多年提攜 由2014/15球季出道，Danny職業生涯將近步入第10季，他坦言最開心是能夠在流浪這個大家庭成長：「好難得，唔係咁容易有得踢職業隊，係姑丈Philip（總監李輝立）由青年軍提拔我上去，先有機會簽到合約。踢咗咁多年，都開心Philip、『莫生』（會長莫耀強）畀咁多機會我喺度學嘢，都有唔捨得，但為咗屋企人無辦法。」