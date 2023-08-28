劉智樂伊巴謙齊戴帽 標準流浪派9蛋歡送謝偉俊

昨午「中銀人壽香港超級聯賽」在青衣運動場爆發激戰，首周輪空的標準流浪於新主場迎戰深水埗。最終流浪憑伊巴謙和劉智樂上演帽子戲法，加上神田夢實梅開二度，以及岡本玲仁建一功，贏9比0完場，以一場大勝歡送下月移民離隊的謝偉俊（見另文）。

流浪派出馬相訓和李毅凱兩名新兵鎮守中路，林嘉緯，岡本玲仁控制中場，支援神田夢實，伊巴謙以及劉智樂爭取入球；深水埗方面，繼續由奧利斯把關，顏卓彬負責中場屏障，為前線的柏羅邦及張廣然創造機會。

3分鐘，劉智樂傳入禁區，金旻奎起腳被奧利斯救出，之後深水埗嘗試反攻，不過小池晃廣和柏羅邦先後起腳皆未能命中目標。17分鐘，伊巴謙右路壓贏尼高拉斯後起腳破網，主隊先開紀錄。5分鐘後，伊巴謙送出直線，劉智樂單刀射成2比0，33分鐘，劉智樂傳予神田夢實，該日本外援壓入禁區後橫傳予伊巴謙梅開二度，39分鐘，姚浩明左路傳中，劉智樂門前頂入，標準流浪半場領先4比0。

贏深水埗9:0 主隊換邊後得勢不饒人，47分鐘，伊巴謙接應長傳推入禁區勁射，奧利斯撲到再中柱彈出。53分鐘，金旻奎橫傳，林嘉緯後踭助攻岡本玲仁攻入遠射，流浪以5球遙遙領先，11分鐘後，謝偉俊送出長傳，助攻伊巴謙射入，大演帽子戲法，加上神田夢實末段梅開二度，和劉智樂再入一球，與伊巴謙齊齊「戴帽」，流浪贏9比0完場。

劉智樂首度在港超「戴帽」，笑言「自己都估唔到會入3球」，盼望用表現說服教練團，讓自己出任前鋒：「上季多數踢翼鋒，希望今場可以畀教練知，我有能力勝任前鋒，發揮入球能力。」流浪是役以大比數勝出，「智樂」認為早前備戰「亞冠盃」外圍賽，確實有助球隊催谷狀態：「我哋之前去泰國集訓，同當地幾支球隊踢友賽，節奏好快，同埋「亞冠外」對手實力都幾唔錯，所以到踢港超就會有啲優勢。」■圖/文：李浚湣、鄧文滔