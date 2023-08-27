安賽龍世錦賽衞冕夢碎

世界羽毛球錦標賽續在丹麥上演8強。世界球王安賽龍（圖）在領先一局下，被印度一哥柏蘭奈反勝；生涯最後一次參加世錦賽的中華台北一姐戴資穎，直落兩局不敵西班牙名將馬蓮，雙雙8強止步。

安賽龍曾於2017和2022年封王，上周五這位丹麥「巨人」在8強對陣印度一哥柏蘭奈。兩人過往9次交手，安賽龍取得7勝，今場也有好開局，以21比13先拔頭籌。不過，柏蘭奈第二局發力，以21比15扳回一城。進入決勝局，柏蘭奈愈打愈勇，中段拉開終以21比16反勝局數2比1晉級，將與泰國新星昆拉武特爭入決賽。

戴資穎「最後一舞」8強止步 女單方面，中華台北一姐戴資穎面對西班牙名將馬蓮，以直落兩局16比21、14比21落敗，8強止步。她在社交媒體感嘆︰「努力看來是還不夠」，又重申這是生涯最後一次參加世錦賽：「謝謝大家的支持，也謝謝大家對於我的期待，但我沒能挺進下一場比賽。 這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助。」