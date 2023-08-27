大埔開齋堅Sir完場見紅

昨日港超聯頭場，東方於主場旺角大球場鬥大埔，結果大埔雖有主教練李志堅在完場後因投訴過激領紅被逐，但憑陳肇鈞一箭定江山，以1比0擊敗東方，取得今季首場勝仗。

陳肇鈞一箭定江山 東方新加盟外援賀爾今場首次擔正出任右翼，丹尼爾鎮守後防中路，馬高斯踢前一格坐鎮中場，為孫銘謙輸送彈藥；主教練李志堅首次帶領大埔倒戈舊主，派出鍾偉強及利馬等前東方球員出任正選，頂替因傷缺陣的馬卡雷拿，比賽前一日由標準流浪外借加盟的蔡立靖則先列後備。

兩軍開局互有攻守，11分鐘，孫銘謙禁區內窄角度轉身抽射，被謝家榮擋出底線。13分鐘，雷仙奴接應長傳殺入禁區，推過出迎的葉鴻輝，但就被回防的柳志成解圍。戰至42分鐘，大埔打破僵局，利馬後腳傳球，後上的陳肇鈞面對葉鴻輝冷靜射入，半場領先1比0。

易邊再戰，東方換入馬希偉加強活力，大埔則派出上季效力東方的蔡立靖支援，全軍縮後力抗東方圍攻，隨着孫銘謙後上攻門被謝家榮擋出，最終大埔將1比0勝局保持到完場，收穫今季首勝。■圖／文：林卓臻