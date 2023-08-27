4球挫香港Ｕ23冠忠南區連捷

昨午「中銀人壽香港超級聯賽」次輪賽事，冠忠南區於主場香港仔運動場迎戰香港U23。主隊憑艾華、基斯、佐佐木周和史提芬彭利拿各建一功，以4比0擊敗香港U23，開季兩戰全勝。

艾華肥彭又有斬獲 主隊今場有川瀨浩太復出擔正，聯同杜馬思鎮守中路，鞠盈智，佐佐木周和基斯組成中場鐵三角，協助艾華和史提芬彭利拿攻堅，李小恆先列後備；香港U23方面，林學曦以及劉家喬負責爭取入球，鄭進泓和郭子堦擔任中場屏障，雲天樂把守最後一關。

主場出擊的南區開賽後立即搶攻，僅17分鐘，史提芬彭利拿逼甩杜國樑腳下球，艾華接應半單刀推過雲天樂後射入，南區先開紀錄。8分鐘後，佐佐木周助攻基斯一射入網，領先到2比0。雖然南區及後獲得12碼，惜佐佐木周操刀被雲天樂撲出，保持半場領先兩球。

換邊後南區繼續攻，佐佐木周先於53分鐘單刀破網，史提芬彭利拿再在61分鐘頭槌建功，與艾華同樣連續兩場有波入，最終助南區大勝4比0，取得2連勝。■圖／文：鄧文滔