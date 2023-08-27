傑志乘勝追擊鬥港會

傑志射手 祖連奴

今日港超聯重頭戲，傑志坐鎮旺角大球場，迎戰上季奇兵港會。「藍鳥」開鑼戰順利取勝，新兵表現對辦，今場必乘勝追擊，而港會可能有主力缺陣下，且看能否為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

傑志上仗3球擊敗大埔，順利旗開得勝，總監兼主教練朱志光坦言滿意球隊發揮，今仗面對首周輪空的港會，他承認或佔一定優勢：「對手多咗啲職業球員加盟，一定有幫助，唔似以往咁完全業餘，但好多我都有教過。比賽狀態可能我哋好啲，踢多一場就一場，同埋依排天氣真係太熱，我哋用波嘅一方可能有着數。」陣容方面，「朱Sir」透露奧拿斯受輕傷，金信煜今仗有機會擔正。

後衞丹卓斯基都想入波 後衞丹卓斯基上仗地標戰踢足全場，為傑志力保不失，接下來面對上季神奇球隊的港會，丹卓斯基強調目標依然是全取3分：「唔理對手有咩球員，我哋都會全力爭勝，自己開始慢慢融入教練戰術同天氣，希望可以入埋波。」

劉學銘要嚴防祖連奴 上周輪空的港會，首場聯賽就與上屆盟主傑志交鋒，中堅菲杜化盼為主隊帶來麻煩，證明球隊有所進步。至於新兵劉學銘則坦言，傑志較早開操，此前又曾到泰國集訓，狀態必然較為理想，認為球隊能否搶分，取決於上半場演出。他又預計「藍鳥」的祖連奴會構成極大威脅：「祖連奴之前喺流浪都已經踢得幾好，依家嚟到傑志之後，會有更多支援，表現可能仲好。」此外，主教練東尼咸美頓及門將費查，因到外國處理事務，是役可能避戰，而傑志借將白星馳今場可以上陣倒戈。

港會翼鋒 莊文歷