港台電視32 × on.cc東網 同步直播：標準流浪強戰深水埗

標準流浪王牌 神田夢實

今日「中銀人壽香港超級聯賽」好波連場，其中首周輪空的標準流浪，將坐鎮新主場青衣運動場，迎戰地區球隊深水埗。流浪早前在「亞冠盃」外圍賽出局，返到聯賽第一擊當然力爭反彈；不過深水埗今季表現有所改善，相信今仗亦不會坐以待斃，預計兩隊將有一番惡鬥。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時直播）

標準流浪上周二主場戰至加時，才不敵越南球隊海防FC，在「亞冠盃」外圍賽出局，經過一個多星期休息後，主教總王家中（Henry）表示球員體能已大致恢復，今仗可以全員候命，包括剛加盟的射手基奧雲尼。首次領軍出戰港超賽事，Henry坦言十分期待，希望可以全取3分：「我哋係好想贏波，肯定會踢得主動，但深水埗實力比以前好，外援又有一定能力，見到對住南區都踢得好落力，所以會提醒球員唔好輕敵。」

亞冠盃失利士氣未動搖 隊長林嘉緯則指球隊雖經歷「亞冠盃」外圍賽失利，但士氣未受太大影響，他強調開季第一場相當重要，球隊會全力爭勝：「我哋今場都會好集中同主動啲，唔會畀對手太多空位，要等佢哋感受到壓力。」

深水埗開咧戰不敵冠忠南區，主教練鄧冠研指出後防存在不足之處：「好明顯球隊阻止唔到對手嘅反擊，防守係有待改善。」深水埗於季前友賽曾以3球不敵流浪，「鄧Sir」預計今場挑戰只會更大，人腳方面，挪威中堅拿亞仍在養傷上陣成疑，至於小將黃琛喆踢完代表隊比賽後已歸隊，今場能夠候命。

上場後備入替為深水埗攻入開齋波的鄧子均，新季改穿9號戰衣，自言想「對得住個冧巴」，擔起更多進攻重責，他又指流浪近年表現提升，今場要搶分並非易事︰「佢哋啱啱踢完高水平嘅『亞冠盃』外圍賽，返嚟港超狀態同速度會比好多對手較好，但我哋會出盡全力，為對手製造困難。」

深水埗中場 顏卓彬