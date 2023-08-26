體育

前足球先生基奧雲尼加盟標準流浪

（標準流浪Fb圖片） （標準流浪Fb圖片）
（標準流浪Fb圖片）
港超聯球隊標準流浪昨日於Facebook專頁宣布，曾當選香港足球先生、後來更入籍代表香港出戰國際賽的基奧雲尼，重返香港加盟流浪。這位在香港頂級賽事射入大約180球的40歲射手表示，會嘗試挑戰200球里程碑。
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