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前足球先生基奧雲尼加盟標準流浪
（標準流浪Fb圖片）
港超聯球隊標準流浪昨日於Facebook專頁宣布，曾當選香港足球先生、後來更入籍代表香港出戰國際賽的基奧雲尼，重返香港加盟流浪。這位在香港頂級賽事射入大約180球的40歲射手表示，會嘗試挑戰200球里程碑。
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