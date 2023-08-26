香港帆船隊派出5男4女參加今屆亞運，昨日在小棕林海灘會見傳媒，其中東奧代表洛雅怡早前於德國舉行的基爾周摘銅，有信心踏上亞運頒獎台，另外年僅14歲的黃子晏將角逐ILCA 4單人帆船，表示與偶像洛雅怡做隊友很興奮。