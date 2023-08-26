冠忠南區乘勇撲擊香港Ｕ23

楊正光：盡量減少對手機會

南區首周旗開得勝，主教練楊正光指會針對防守再作調整，務求不讓對手輕易製造威脅：「上場Ivan（伍瑋謙）交出幾次神救，係贏波關鍵，今場要守好啲，唔可以畀對手太多機會。」「光Sir」稱有觀看香港U23上周對東方的賽事，形容對方表現不失禮：「佢哋上場初段壓逼做得唔差，所以我哋都要小心部署。」此外，古安奴有傷在身，能否上陣屬未知之數。