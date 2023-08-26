冠忠南區乘勇撲擊香港Ｕ23
今日港超聯頭場直播戲碼，冠忠南區本季首度於主場香港仔運動場出擊，迎戰香港U23。南區暫以較佳得球位居榜首，主場出擊勢必繼續搶攻；香港U23亦準備就緒，全力做好防守望有所突破。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）
楊正光：盡量減少對手機會
南區首周旗開得勝，主教練楊正光指會針對防守再作調整，務求不讓對手輕易製造威脅：「上場Ivan（伍瑋謙）交出幾次神救，係贏波關鍵，今場要守好啲，唔可以畀對手太多機會。」「光Sir」稱有觀看香港U23上周對東方的賽事，形容對方表現不失禮：「佢哋上場初段壓逼做得唔差，所以我哋都要小心部署。」此外，古安奴有傷在身，能否上陣屬未知之數。
司徒文俊籲球員小心死球
香港U23上場兩度被對手死球攻勢破門，主教練司徒文俊呼籲球員勿重蹈覆轍：「川瀨浩太、基斯同古安奴都相當擅頂，盡量唔好畀南區咁多死球機會，否則會好麻煩。」「司徒Sir」又指南區踢法較以往進取，要特別想應對方法：「佢哋用波多咗，過去幾日操練，都有準備點守佢哋嘅地面推進。」
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