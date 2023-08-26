on.cc東網直播 晉峰活力掛帥主場頑抗理文

晉峰翼鋒 袁世傑

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，晉峰假青衣運動場迎戰於本地賽事初登場的理文。以新面貌示人的「粉紅兵團」，球員默契及狀態逐漸提升，面對強敵亦不退縮；爭標分子「黃黑軍團」能否忘記「亞冠盃」附加賽的失利，力爭聯賽敲響勝鼓，值得留意。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時30分直播）

晉峰上仗於尾段被均業北區逼和失分，總教練何信賢指球員仍要時間適應新教練的戰術。即使理文剛經歷舟車勞頓，但預計己隊仍屬受壓一方：「理文踢咗兩場高強度賽事，狀態肯定唔曳，我哋預咗要密集防守應付。」「何Sir」坦言不會強求有分落袋，希望年輕球員能從中學習，展示訓練成果。

袁世傑：積極走動炮製驚喜 翼鋒袁世傑上仗搶截成功後策動攻勢炮製入球，今仗面對「5日兩戰」的理文，深信球隊有力製造驚喜：「我哋最大嘅優勢係有活力，對手啱啱先踢完場硬仗，體能消耗唔少，只要我哋積極走動，進攻上或能製造更大威脅。」

理文周中作客不敵浦和紅鑽，未能躋身「亞冠盃」分組賽。大軍返港後匆匆兩日就要踢首場聯賽，主教練曾昭達承認體能或成隱憂，已安排球隊做好恢復：「今季我哋會再次挑戰聯賽冠軍，全隊上下向呢個目標進發。」保連奴及杜度等新兵於「亞冠盃」未有披甲，「達Sir」表示會視乎操練情況，臨場再決定正選陣容。

保利臣：盡快適應聯賽節奏 加入理文後表現大獲好評的保利臣，希望延續好表現：「我唔止想入波，仲想做好中場嘅責任，幫球隊控制到節奏。」這位荷蘭中場表示仍需時間了解各港超對手：「希望能夠收拾心情，盡快適應聯賽嘅節奏，我哋今季有好多目標，最重要係挑戰傑志嘅聯賽冠軍寶座。」

理文中場 保利臣