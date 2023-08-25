主場球迷前入波感興奮

賓紀文上月底加盟黑龍江冰城，但之前兩仗僅以後備上陣，直至今仗對青島青春島的第19輪聯賽，才首次正選披甲。最終這名外流港將在77分鐘把握對方門將傳球失誤，禁區內左腳笠射破網，為球隊追平1比1，成功搶回1分。賓紀文對能夠「開齋」感覺美妙：「能夠喺咁多名主場球迷面前入波好興奮，無錯入球係有幸運成分，但我喺用非慣用腳左腳射入，所以唔可以話好簡單。」今仗獲安排擔任右翼衞的賓紀文，又表示目前仍在適應教練戰術，而自己在傳球決定上仍有進步空間，希望可透過實戰繼續進步。