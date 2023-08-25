分組賽抽籤重遇全北 傑志避開日職 朱志光︰尚算可以

2023/24年「亞冠盃」分組賽，昨於馬來西亞吉隆坡亞洲足協（AFC）總部進行抽籤。作為唯一一支香港代表、列為第4檔次的傑志，最終被編入F組，同組對手有全北汽車、曼谷聯及獅城水手，成功避開日職球隊。

傑志繼2018年「亞冠盃」分組賽後，再次與全北汽車交手，同組另外兩支對手為曼谷聯及獅城水手，意味曾效力全北汽車和獅城水手的金信煜，有機會倒戈，與兩支舊球會正面交鋒，而「藍鳥」早前於季前熱身賽曾跟曼谷聯交手，惟傑志當時以2比3落敗。

雖然成功避過日職球隊，但傑志總監兼主教練朱志光（圓圖）卻指抽籤結果「算係可以」，爭出線仍有難度，但會盡力而為：「打得亞冠好公平，分晒檔次，無弱隊，1個月前友賽曼谷聯都輸過2比3，首先希望踢好每一場。」「藍鳥」在對上兩屆亞冠表現出色，上屆更成首支晉級16強的香港球隊，但「朱Sir」提到今屆將恢復主客制，或影響球隊表現：「之前兩屆有咁好成績都係因為季尾踢，無負擔。依家會兼顧多咗，為本地聯賽、香港隊賽事有啲保留。」

增設VAR要時間適應 另外，今屆亞冠分組賽將設有視像助理裁判協助執法（VAR），「朱Sir」表示屬於好事，但擔心球員或要時間適應：「可以令大家公平競技，但港超未完全實行，球員可能要適應，平時港超有啲犯規可能以為人哋睇唔到，但有VAR就好蝕底，會提醒球員冷靜、聰明啲。」

其他焦點分組，日前淘汰理文的衞冕冠軍浦和紅鑽，將於J組遇上武漢三鎮、浦項制鐵及河內FC，而由葡萄牙球星C朗所效力的艾納斯，則被編入E組，將跟波斯波里斯，艾杜哈尼和杜尚貝獨立爭出線。