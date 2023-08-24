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中國隊開齋馮彬鐵餅奪銅
在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽來到比賽第4天，中國隊連續三天錯過了爭牌機會，終於迎來今屆獎牌「零的突破」，馮彬在女子鐵餅決賽先後擲得67米18、67米41及68米20，以個人今季最佳成績獲得銅牌。而金牌是美國選手泰莎加，其成績是69米49，銀牌是另一位美國選手柯曼，其成績是69米23。
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