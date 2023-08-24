鄧謝配李吳配無緣16強

昨日世界羽毛球錦標賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔，分別不敵泰國和馬來西亞組合，32強止步。

不敵泰國和馬來西亞組合 世界排名20的鄧俊文／謝影雪與排名第4、泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai以往7次交手，只得1勝，今場一樣嘗不到甜頭，開局打成3比3平手後，被逐漸拉開比分，以13比21先輸一局。「鄧謝配」第二局咬緊比分，幾度追剩1分差距，但落後14比16之際，被連取5分，以14比21飲恨，32強止步。

至於世界排名25的李晉熙／吳芷柔面對排名17、馬來西亞的陳堂傑／杜頤溈，入局亦較慢，先落後2比8，之後發力追平12比12。雙方一路鬥到19比19，可惜「李吳配」未能把握關鍵分，先輸21比19。

馬來西亞組合乘勝追擊，第二局早段連取8分，這次他們沒給「李吳配」希望，持續擴大分差，港將再輸9比21，港隊兩支混雙組合同告32強出局。許思彤報道