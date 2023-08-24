香港單車下個「獎牌希望」 李思穎志氣高「要做，就做到最好」

李思穎

22歲的你在幹甚麼？可能是剛完成大學課程，準備投身社會，尋找工作，但對香港單車女將李思穎（Ceci）而言，22歲的她收穫了不同賽事的獎牌，逐漸成為港隊領軍人物，9月更將會首次踏上亞運舞台，不過與其說對初征大賽感到緊張，Ceci已躊躇滿志，準備好為港隊爭奪獎牌。

談到香港單車隊，相信大部分港人會如數家珍般列出黃金寶、李慧詩等名字，慶幸江山代有人才出，「牛下女車神」早前宣布退役後，Ceci就被視為港隊下一個「獎牌希望」。Ceci從幼稚園起，已曾經接觸跆拳道、欖球，3項鐵人及游泳等項目，豐富的體育細胞加上家人從小灌輸認真的態度，似乎已注定她日後有力成為本地體壇的瑰寶，「思穎」笑言：「記得小時候在跆拳道比賽落敗，家人就會過來作『賽後檢討』，他們覺得既然下定決心參與某個活動，就一定要做到最好，不要浪費時間。」

打動父母開始運動員生涯 與不少香港家長相比，即使Ceci父母也會要求她努力學習，但不會強求成績要名列前茅，也不反對女兒成為全職運動員，唯獨中學時期「思穎」打算轉校，從而有更多時間朝向運動發展，才罕有地與父母意見不合，她解釋道：「轉校之後，1星期只有大約星期一、三和五的上午，以及星期六的下午要上學，可稱得上已經對學業作取捨。」幸好Ceci順利打動父母，她得意地道：「因為運動員生涯可能是很短暫，可以生涯完結後再去讀書嘛！」

以世界賽為目標 Ceci曾於幾年前的訪問中坦言，小時候不太喜歡單車，但卻贏過不少獎項，令她決定以全職運動員為目標。4年過去，「思穎」逐漸被大眾認識，今年在香港國際場地盃共奪3金1銀1銅，兩年前更助港隊奪得首面全運會女子公路賽金牌，她亦確信當初選擇成為單車運動員的決定無錯；今天的「思穎」對自己依舊堅定，但目標顯然更遠大，盼望衝擊世界賽獎項，接棒踏上前輩走過的路：「以往黃金寶及Sarah（李慧詩），能夠在國際賽奪得不少獎項，甚至穿起彩虹戰衣，所以香港運動員絕對有能力在世界打出名堂，但輪到我們這一代，暫時未有人取得這些成就，所以我會以世界賽為目標。」圖、文：鄧文滔