ATP巡迴賽相隔21年重臨維園

「中銀香港網球公開賽2024」將於今年12月31日至明年1月7日，假維園網球場上演，亦是本港自2002年以來，再次舉辦的ATP巡迴賽，為250級別賽事，共設28個單打席位，獎金總額超過65萬美元（約507萬港元）。

網球總會會長莫君逸表示：「我們非常感謝中銀香港的支持，讓香港在相隔21年後再次舉辦ATP賽事。此項賽事體現了我們對發掘本地有潛質的球手、推動精英運動員發展，以及推廣網球運動至社會各階層的承諾。」中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示：「中銀香港一直支持香港體育運動發展，今次很榮幸與網總合作，讓球迷得以觀賞高水平賽事，以運動連繫社會大眾。」更多賽事詳情，包括門票資訊等，將於稍後公布。