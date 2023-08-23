「吊環王子」吳翹充盼寫完美句號

香港體操隊8名亞運代表昨日在順利邨體育館會見記者，平衡木女將黃曉盈克服傷患，時隔9年再戰亞運，不禁感觸落淚；「吊環王子」吳翹充明言最後一次出戰亞運，冀寫上完美句號。至於兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄因與世錦賽撞期，無奈缺席亞運。

同世錦賽撞期 石偉雄無奈棄戰 香港體操隊派出5男3女出戰亞運，包括吊環吳翹充、跳馬詹文軒及吳家祺、女子全能陳卓琳、女子平衡木黃曉盈，以及彈網李冠緯、劉潔瑩和賴舜熺。由於今屆亞運與世錦賽撞期，為爭取奧運資格，石偉雄最終選擇棄戰亞運：「有少少可惜，兩個比賽都好想去，但亞運決賽和世錦賽資格賽是同一日，要作出取捨。9月中我會到荷蘭集訓，然後去比利時比賽。」他特別寄語首度參加亞運的「師弟」吳家祺：「『家祺』第二次去大型運動會，我和他談過，希望他專心做好自己。」

黃曉盈上屆亞運因半月板受傷無緣參賽，時隔9年重返此舞台，她感觸良多：「今屆好大機會是自己最後一屆，好想交出成績，不過退一步想，我在連串受傷後由跳馬轉戰平衡木，能再次代表香港出戰亞運，很開心。」

上屆亞運獲第4的「吊環王子」吳翹充則指今屆有多一份動力爭取佳績：「6月亞錦賽我發揮不俗並贏到銅牌，另外亦想女兒親眼看我比賽，讓她看到爸爸做運動員的一面。」

圖、文：余樂詩