理文挑戰上屆盟主失敗

港超聯球隊理文昨日遠赴日本埼玉2002體育場，出戰「亞冠盃」附加賽，與衞冕冠軍浦和紅鑽爭分組賽席位。作客的「黃黑軍團」開賽初段稍不留神，被小泉佳穗及興梠慎三頭6分鐘連入兩球，加上關根貴大補時「埋齋」，最終以3球落敗出局。

理文今仗由余煒廉擔正，與列斯奧、徐宏傑、荷西安祖及立花稜也組成5後衞，胡晉銘亦復任正選於中場掃蕩，入球重任落在保利臣、艾華頓和基華尼頓身上，愛沙尼亞國腳安尼亞先列後備。浦和紅鑽由西川周作把關，酒井宏樹、賀爾巴拉頓鎮守後防，興梠慎三出任單箭頭。

作客淨吞紅鑽3蛋 今仗開賽前，球場突然落起狂風暴雨，更不時響起雷聲，幸好之後逐漸放晴，對兩軍未有太大影響。實力佔優的浦和紅鑽，3分鐘便先開記錄，中島翔哉前場截得荷西安祖傳球，大久保智明隨即右路橫傳，小泉佳穗近門撞入。6分鐘主隊再下一城，興梠慎三接應酒井宏樹傳中，楔贏余煒廉頂入成2比0。理文站穩陣腳後始見攻勢，18分鐘基華尼頓右腳燙射，被主隊門將西川周作撲出。5分鐘後，艾華頓回後，基華尼頓勁射又未能射破西川周作十指關。紅鑽之後有中島翔哉、小泉佳穗遠射無功而還，半場領先兩球返更衣室。

紅鑽下半場初段差點再有斬獲，後備入替的白賴仁連斯臣把握荷西安祖失誤，禁區內控定再射被擋出。落後的「黃黑軍團」之後換入安尼亞及黃威，試圖加強攻力，惟70分鐘艾華頓起腳又被西川周作橫身撲出。比賽尾段白賴仁連斯臣傳中，關根貴大禁區內無人看管下起腳「埋齋」，最終浦和紅鑽以3比0淘汰理文，躋身今屆亞冠盃分組賽。

林卓臻日本直擊