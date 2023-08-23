南華獲頒上季冠軍指環 陳張敏退役：放心交棒

昨晚銀牌尾場賽前，香港籃球總會特別舉行儀式，向上季總冠軍南華頒發「王者之戒」，表揚「紅軍」球員的努力，最有價值球員朱亮獲得一枚專屬指環。出席嘉賓包括：香港籃總會長施維雄拿督、常務副會長陳少煌、常務副會長莫耀強、常務副會長游永強及常務副會長黃耀建。

同時南華兩位「老臣子」陳張敏和李劍煌正式榮休，效力球隊長達17年的陳張敏直言感到不捨：「早一兩年已有退役打算，見到年輕隊友有所成長，我都放心交棒。17年的南華生涯很圓滿，南華是我在甲一效力的第一隊球隊，很多謝洪生（洪游奕）讓我可以在這裏打到退休，他很照顧一班球員，很開心能夠在高峰點退下來。」

陳張敏退役後暫別球圈，將重拾室內設計工作，他亦有信心南華能夠再次登上冠軍寶座：「幾位新球員能否盡快融入球隊的進攻及防守體系，是一大關鍵，不過我對他們充滿信心。」

勝方決賽滿貫贏波 雖然南華賽前獲嘉許，惟昨晚尾場勝方決賽「紅綠對決」，滿貫在5人得分上雙下，其中李琪及蓋帝斯同樣獲全隊最高的16分，以86比70擊敗南華，報回上季銀牌決賽一敗之辱，兼打入總決賽。