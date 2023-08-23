泰那缺陣 永倫進攻失靈 香港東方三分雨大捷成功復活

今屆「高級組男籃銀牌」踏入最後直路，香港東方和永倫昨晚頭場力爭復活。永倫「得分機器」泰那缺陣，雖有新援查雲希爾孭起進攻重任，攻入全場最高的25分，惟孤掌難鳴，東方全場狂轟15球三分，終以97比68淘汰對手，「復活」打入負方總決賽。

永倫上場險勝康仁福建，惟代價甚大，王牌泰那扭傷足踝，昨晚只能隔岸觀火。東方自然不放過大好機會，開局已狂灑「三分雨」，陳兆榮、朱梓鎔、麥洛連和基拔射入7球三分。永倫手感平平，惟有強攻籃下博犯止血，首節落後17比31。罰球當然不及三分「划算」，但哨聲不斷，東方陷入犯規麻煩，麥洛連累積3犯，退下火線，永倫新援查雲希爾無人能擋，單節轟入15分，半場追近至44比50。

香港東方5人得分上雙 換邊後，東方打出一段12比0攻勢，重新拉開比分。相反永倫進攻「死火」，加上未把握東方「雙塔」犯規纏身的機會，更讓蘇利文打出信心，獨取12分，東方完第3節領先80比57。此時勝負已無懸念，但東方未收手，終以97比68大捷而回。

東方5人得分上雙，麥洛連交出「雙雙」20分及11個籃板，基拔獲16分、9個籃板及6次助攻，陳兆榮亦貢獻12分。永倫僅查雲希爾得分上雙，全隊命中率不足3成，只射入6球三分，無緣今屆銀牌。

圖／文：許思彤、余樂詩