無懼劣勢！安尼亞盼創造奇迹

安尼亞

香港球隊出戰亞洲賽經常被外界視為「Underdog」（處於劣勢）的一方，首次力爭打入「亞冠盃」分組賽的理文亦不例外，對於新加盟「黃黑軍團」的愛沙尼亞國腳安尼亞（Henri）而言，這個標籤並不陌生。

理文於今屆「亞冠盃」可謂一步一擂台，外圍賽成功闖關後，將會遇上3度於「亞冠盃」封王的衞冕球隊浦和紅鑽，Henri承認理文會更不被看好：「我哋依家嚟到日本，情況同之前一樣，今次可能會更處於劣勢，但我哋有更大信心去迎接呢場波，足球上贏嘅機會永遠都會有，我嚟自一個歐洲小國，有好多對抗歐洲強隊嘅經驗，好多時候我哋都係以『Underdog』身分去踢比賽，呢次都係創造奇迹嘅機會。」

地標戰獲好評信心十足 他說過去曾隨南韓球隊來過東瀛集訓，但「亞冠盃」舞台對他而言卻十分新鮮。早前Henri於「亞冠盃」外圍賽上演「地標戰」，表現獲得好評，他說意識到該場勝仗對理文非常重要：「上場勝仗對球會意義重大，我哋賽前已經被睇低一線，我覺得對手以為可以輕易贏波而回，但結果絕非如此，我哋自信心十足，有信心可以喺主場球迷面前取勝，我感受到濃烈嘅氣氛，好享受成個過程。」