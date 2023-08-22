作客衞冕冠軍 理文調整踢法硬撼紅鑽

首闖「亞冠盃」附加賽的港超聯球隊理文，今晚將會作客日本埼玉2002體育場，與衞冕之師浦和紅鑽爭奪分組賽席位。「黃黑軍團」於外圍賽火力全開踢出爭氣波信心大增，惟今場面對堪稱球會史上最強對手的紅鑽，調整踢法在所難免，且看理文能否再創奇迹，在「亞冠盃」更進一步。（周二晚上6時30分開賽）

理文上周於外圍賽大勝峇里聯，成功闖入附加賽。為準備與紅鑽的賽事，曾昭達等教練團成員提前抵埗，現場觀看對手上場賽事，「達Sir」形容球場氣氛熾熱，「相信球員到現場會更震撼。」

達Sir：開局最緊要 「達Sir」表示能夠帶隊作客紅鑽非常難得，形容是「一生人一次」的機會，他續指對手實力毋庸置疑：「紅鑽作為上屆冠軍絕非浪得虛名，比賽節奏同水平都喺我哋之上，希望理文盡力做好自己部署。」「達Sir」預計今場形勢與外圍賽會有極大差別，並指出開得好局對理文非常關鍵：「踢波最緊要係開段，希望球隊喺適應對手節奏嘅同時，盡力唔失波，如果畀對手快刀斬亂麻入幾球，我哋會非常困難。」

光頭只有開心冇緊張 日本近日受熱浪侵襲，中場顏樂楓在完成賽前操練後，都承認當地天氣較為炎熱，但認為適應問題不大。「光頭」對埼玉2002體育場並不陌生，早年曾隨港隊青年軍到這座球場交流，重回故地的他形容心情特別：「相隔近廿年返到嚟，係有少少開心，完全冇緊張。」他認為理文上場的出色表現，為球隊增添了信心，相信今場賽事壓力會在主隊：「防守始終係拆招，永遠都比破密集容易，先唔好期望咩結果，但我哋會抱住無論輸贏都盡力去踢嘅心態。」

上屆「亞冠盃」盟主浦和紅鑽，今屆由附加賽打起，去年年尾接過球隊帥印的波蘭籍主教練史高沙，在隊長酒井宏樹陪同下出席賽前記者會，強調今場賽事對紅鑽非常重要：「由開季至今我哋一直講緊呢場波，希望可以打入分組賽，呢場波會係球隊今季其中一場最緊要嘅比賽。」紅鑽近11次地頭出擊保持不敗，史高沙希望能夠延續主場魔力。曾外流德甲及法甲的酒井宏樹，就表示參與「亞冠盃」賽事是他加盟紅鑽的主要原因之一：「希望能夠做出球隊喺上屆嘅成績。」

林卓臻日本直擊

紅鑽後衞 明本考浩（中） 理文球員賽前到比賽場地埼玉2002體育場踩草。 理文射手 艾華頓 紅鑽教頭史高沙（左）同酒井宏樹齊齊現身記者會。 理文中場 顏樂楓（右）