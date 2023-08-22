體育

周子雅東亞青運 三級跳掛銀

香港三級跳選手周子雅昨於烏蘭巴托2023東亞青年運動會中，以11.87米的成績勇奪銀牌。她表示首次代表香港參加大賽，場面十分壯觀，而得到支持者為她打氣，最終自己站在頒獎台上的一刻，感覺十分激動。
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