梁兆華楊睿騏全明星賽獻技

香港金牛隊兩位香港球員梁兆華和楊睿騏，周日晚在在雲南舉行的NBL全明星賽，代表南區明星隊對陣北區明星隊。兩人後備上陣，梁兆華表示第一次參加全明星賽感覺很興奮。雖然仍有輕傷在身，但已盡力為觀眾演出。最終南區明星隊188比182擊敗北區明星隊。