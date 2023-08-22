亞運大軍開操安帥：正賽冇中超兵

為備戰將於9月尾展開的杭州亞運會，香港23歲以下代表隊昨在將軍澳足球訓練中心（FTC），舉行首課操練，主教練莊恩安達臣表示中超不會在亞運期間暫停，因此相信在中超效力的港將皆未能歸隊出戰亞運。

早於7月尾，港隊U23已經公布亞運代表隊22人決選名單，而足總近日宣布李毅凱、顏卓彬、林樂勤和馬希偉，以候補球員身份加入大軍。不過昨日開操所見僅得15名球員現身，而簡嘉亨僅在場邊作簡單練習，東方、理文球員以及安永佳等外流兵則悉數缺席，陳晉一亦因有傷在身未能出席操練。

安永佳或能歸隊 然而，主教練莊恩安達臣透露，由於中超在亞運期間「照踢」，估計3位北上「搵食」的勞烈斯、梁諾恆及安永佳之中，只得安永佳可以歸隊︰「本身我就預咗佢哋3個喺內地效力嘅球員一齊踢亞運，但結果得中甲會喺亞運嗰陣會停，中超照樣有比賽，所以球會應該唔會放人，呢點我真係幾費解。」

對於港隊被編入與強隊敍利亞、阿富汗和烏茲別克同組，又未必有中超兵助拳，「安帥」坦言將會面臨頗大挑戰：「呢3支球隊戰力都好唔錯，不過我仲要啲時間去了解佢哋有幾勁，開波前一定會做好準備。」

圖、文：鄧文滔