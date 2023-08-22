香港東方火併永倫

香港東方 卜聿揚（藍衫）

銀牌賽進入最後直路！經過連番激鬥，今晚灣仔修頓場館將上演「高級組銀牌籃球賽」兩場大戰，頭場為負方復活賽香港東方鬥永倫，尾場為勝方決賽南華對滿貫（見另文）。其中頭場「藍黃」兩軍實力旗鼓相當，今仗敗方將直接出局，為求再次「復活」，定必使出渾身解數，今場更有免費直播，球迷萬勿錯過！（on.cc東網及港台電視32周二晚7時直播）

陣容鼎盛的香港東方今屆被視為冠軍熱門，惟重遇上屆冠軍南華，最後以2分告負，跌落負方。上周東方面對漢友力爭「復活」，將漢友外圍命中率壓至5.9%，漢友全場只命中一記三分。另外東方該戰搶得43個籃板，比對手多14個，是另一致勝關鍵。新帥巴拿莫域領軍下，東方防守更加積極，中鋒卜聿揚與麥洛連有更多配合，梁嘉顯外線手感火燙，基拔亦持續穩定得分進帳，球隊戰力強勁。

永倫方面，上場與康仁福建鬥到難分難解，最後「黃金戰士」憑泰那送上致命一擊，以1分驚險勝出。不過，這場勝仗代價甚大，泰那最後一擊上籃後足踝受傷，即時退下火線，今場如未能趕及復出，球隊戰力將大打折扣。

泰那查雲希爾表現成關鍵 永倫陣中射手如雲，泰那、何倚富、韓天次皆有外投能力，但對福建一戰全隊僅入4球三分，其中泰那5射0中，未能打出水準，新外援查雲希爾更只得6分，面對防守更強的東方，「黃金戰士」能否反彈，值得留意。

紅綠對決互不相讓 南華滿貫有惡鬥 至於今晚壓軸上演高級組銀牌勝方決賽，則為「紅綠大戰」，由南華火併滿貫。兩大強隊於上季銀牌決賽碰頭，當時「紅軍」笑到最後，為復仇為晉級，今場「決賽翻版戰」滿貫會毫無保留爭勝，激戰可期。（on.cc東網周二晚8時40分按次收費直播）

上屆銀牌決賽南華以69比59擊敗滿貫奪冠，雖然新季「紅軍」陣容變動甚大，但實力依然，上場對香港東方亦打出驚喜，憑超強韌力克服落後劣勢，最終以75比73力挫對手晉級。該戰上屆最有價值球員朱亮貢獻26分9籃板，葉耀邦、曾湛元和羅意庭亦得分「上雙」，保護籃板和快速反擊依然是南華的殺着，與滿貫強強對撼，能擦出甚麼新火花，令人期待。

滿貫在新外援蓋帝斯加盟後，實力明顯提升不少，上場在蔡再懃缺陣下，滿貫憑蓋帝斯轟40分，另加20個籃板，以89比82擊敗永倫。為備戰決賽，滿貫日前到台灣集訓，並與P League球隊新竹街口攻城獅友賽，有望延續上佳比賽狀態。

賽前有「王者之戒」頒發儀式 另外，今仗開賽前會進行「2021年香港籃球聯賽冠軍指環頒獎典禮」，向上季聯賽總冠軍南華頒發男子甲一組季後賽總冠軍榮譽象徵「王者之戒」，另外最有價值球員朱亮將額外獲得一枚專屬指環。

永倫 文俊浩（右） 滿貫 蓋帝斯（綠衫） 南華 朱亮 滿貫 葉俊傑 南華 葉耀邦