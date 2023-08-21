祖高域艾卡華斯決賽又碰頭

ATP 1000等級的美國辛辛那提網球大師賽男單4強，36歲塞爾維亞名將祖高域以7比6（7比5）、7比5擊敗德國的沙維列夫，繼溫網決賽之後，再次與西班牙球王艾卡華斯爭奪冠軍寶座。

1068勝追平拿度 辛辛那提大師賽為祖高域美網前唯一熱身賽事，世界排名第2的祖高域最終在4強花了2小時4分鐘，以直落兩盤力挫世界排名第17的德國好手沙維列夫。這是祖高域生涯第1,068場勝利，追平拿度並列史上第3。

另一場4強大戰，世界「一哥」艾卡華斯面對波蘭的靴卡斯一度陷入苦戰，最終在先失一盤2比6下，憑過人韌力連取兩盤7比6（7比4）及6比3反勝，取得決賽席位。這是20歲的艾卡華斯第5次打入1000等級大師賽決賽，成為辛辛那提大師賽自1991年以來最年輕男單決賽球手。

艾卡華斯賽後表示：「今場有沒有打第3盤都好，我相信也有足夠時間恢復，現時狀態很不錯。」祖高域和艾卡華斯將於下月12至17日分別代表塞爾維亞和西班牙出戰台維斯盃。