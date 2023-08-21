百米跑稱后李紫桃奪港隊第1金

香港田徑隊昨於東亞青年運動會報捷，李紫桃於女子100米勇奪金牌，另外陳一樂和賈慧妍分別於男子100米及女子跳遠賽事摘兩面銅牌。

賈慧妍女子跳遠收穫銅牌 香港隊前日已憑跆拳道及男單羽毛球連奪5面銅牌，昨日田徑隊亦有好消息。香港女將李紫桃於100米闖進決賽，最終以11秒99勇奪金牌，這亦是港隊今屆首面金牌。另外，陳一樂於男子100米以10秒75 摘下銅牌，賈慧妍於女子跳遠亦以5米82，收穫一面銅牌。

中國香港代表團團長黃寶基表示：「3位運動員在比賽中表現出眾，展現出過人鬥志，同時也證明了香港新一代運動員的實力，令人鼓舞。我祝願中國香港代表團在其他項目繼續發揮水準，爭取佳績。」

李紫桃賽後則表示：「好榮幸可以贏到香港第一面金牌，我的目標原本也是贏獎牌，但金牌實屬意料之外，給予我很大信心出戰下月亞運的200米及4×100米接力比賽。」

香港U18絕殺蒙古錄2連勝 至於足球項目，香港U18男子足球代表隊昨日出戰第2場分組賽，憑馬斐補時階段攻入絕殺，以2比1險勝東道主蒙古，取得兩連勝。周二（22日）港隊會對中華台北，中華台北同日以9比1大破澳門。■余樂詩報道