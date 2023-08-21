輕取香港Ｕ23東方食頭胡

昨日同時間的另一場「中銀人壽香港超級聯賽」首周賽事，由東方坐鎮旺角大球場與香港U23正面交鋒，最終主隊憑馬高斯、黃皓雋向高素巴耶夫各建一功，以3比0擊敗對手，旗開得勝。

東方今仗有高素巴耶夫和倒戈的黃浩然鎮守中路，馬高斯，梁振邦及余在言控制中場，為孫銘謙和黃皓雋提供支援；至於香港U23，由雲天樂把關，新加盟的杜國樑領導後防，劉家喬擔正爭取入球，林學曦及宏愷志在後備席待命。

17分鐘，余在言開出角球，馬高斯尾柱頂入，為球隊先開紀錄。9分鐘後，馬高斯再次接應角球頭槌攻門，僅僅高出。及至上半場中段，丹尼爾傷出由賀爾入替，36分鐘，賀爾右路傳中，省中對方球員彈向後柱，黃皓雋把握對手解圍不遠，射遠柱入網，東方領先至2比0完上半場。

香港U23完場前空歡喜 客隊換邊後換入曾以行和林學曦，嘗試平反敗局，但東方仍佔據主動，58分鐘，余在言斬入禁區，助攻高素巴耶夫頂入，主隊以3球領先。64分鐘，賀爾右路壓上傳中，馬高斯禁區內施頂高出。80分鐘，孫銘謙有近門起腳機會，可惜這位去季「華人神射手」射門越楣而過，香港U23的宏愷志到末段曾把皮球送入網窩，惟被判越位在先，東方贏3比0完場。■圖、文：鄧文滔