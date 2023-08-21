地區打吡勇挫深水埗 冠忠南區奏捷！

「中銀人壽香港超級聯賽」昨於深水埗運動場，爆發本季首場「地區打吡」，深水埗主場與冠忠南區交手。南區憑古安奴、史提芬彭利拿及艾華各建一功，加上對方的烏龍球，最終以4比1輕取對手。■圖、文：李浚湣

深水埗今仗派出6名新兵擔正，包括顏卓彬、柏羅邦、浦敏、小池晃廣、張廣然、鄧嘉，而日前取得特區護照的尼高拉斯亦正選上陣；南區方面，古安奴取代熱身時受傷的川瀨浩太，與杜馬思扼守中路，佐佐木周和鞠盈智負責派牌，協助史提芬彭利拿及艾華攻堅。

南區甫開賽即反客為主，2分鐘史提芬彭利拿接應鞠盈智直線，推過門將後傳中，但艾華頭槌被尼高拉斯成功護空門。1分鐘後陳傲軒橫傳，鞠盈智又抽高。深水埗隨後站穩陣腳，10分鐘柏羅邦推順勁射，伍瑋謙撲到再中柱。6分鐘後張廣然傳入禁區，柏羅邦近門起腳同樣未能射破伍瑋謙十指關。

實力佔優的南區，之後開始主導形勢，20分鐘率先打破僵局，鞠盈智開短角球，陳傲軒斬入禁區，古安奴衝頂破網，30分鐘李嘉耀右路傳中，「肥彭」門前撞入，南區領先至2比0。隨着34分鐘柏羅邦落底傳中，鄧嘉頭槌再被伍瑋謙「大字形」救出，半場深水埗暫時落後2球。

鄧子均為主隊破蛋 易邊後深水埗換入鄧子均加強攻力，但後防暴露更多空位，56分鐘再次失守，後備入替的李小恆抽入禁區，令後先衞陳靜謙不慎擺烏龍。深水埗未有放棄，70分鐘顏卓彬交出長傳，鄧子均輕鬆射入，助球隊追近至1比3。但比賽尾段艾華門前錦上添花，最終南區以4比1輕取深水埗，順利全取3分。