何詩蓓重返亞運只願做好自己

杭州亞運下月展開，香港游泳隊昨日在維園會見傳媒，兼參加香港公開錦標賽，寓賽於操。何詩蓓（Siobhan）在50米自由泳游出24秒44，刷新香港紀錄，為出戰亞運注入強心針。

港隊派出19男18女出戰亞運，昨日大部分隊員均現身維園。上月奪得世錦賽銀牌的Siobhan出戰50米自由泳，初賽游出25秒17，決賽推快至24秒44，刷新個人保持的港績（24秒56），時間快過奧運A標0.26秒，輕鬆掄元。

17歲麥世霆衝擊奧運A標 Siobhan在仁川亞運奪得3面接力銅牌，因傷缺席雅加達亞運，相隔9年回到亞運舞台，她將角逐4個個人項目，包括主項100及200米自由泳、非主項50米自由泳及50米蛙泳，還要兼顧接力，強度極高：「這不容易，但我早有心理準備，做了很多有氧訓練，幫助自己習慣背靠背比賽。」港隊未贏過亞運游泳金牌，Siobhan被視為最大希望，她以平常心面對：「我沒想太多獎牌或紀錄，只想做好自己。由日本（世錦賽）回來兩星期，暫時狀態良好，只要繼續保持就能造出最佳時間。」

另一港隊成員麥世霆（Adam），由學界蛙王、世青銅牌到人生首個亞運，他直言挑戰愈來愈大，終極目標還是衝擊奧運入場券。這位年僅17歲泳手昨日在200米蛙泳游出2分14秒06封王，他希望在亞運衝擊奧運A標（2分09秒68）：「要快多個人最佳時間2秒左右，非常難，一定要畀心機。」

圖、文：許思彤

麥世霆