傑志贈大埔3蛋衞冕響頭炮

新一季港超聯昨日揭幕，上季盟主傑志坐鎮旺角大球場與大埔正面交鋒。結果傑志憑祖連奴梅開二度，加上米基爾下半場射入12碼，以3比0淨勝大埔，衞冕之路開得好局。

「藍鳥」3名新兵奧拿斯，丹卓斯基和祖連奴擔正，明加索夫負責側擊；大埔方面擺出3中堅陣式應戰，由隊長加比爾及新兵馬高斯山度士坐鎮後防，重返球隊的陳肇鈞負責派牌。

傑志開局稍佔優勢，11分鐘，米基爾接應角球一頂，角度太正被謝家榮接實。大埔隨後反擊，20分鐘馬卡雷拿送出直線，雷仙奴半單刀僅僅射斜，大埔錯失良機。傑志攻勢漸見入肉，28分鐘，祖連奴接應角球頭槌高出。32分鐘基爾頓交前，祖連奴禁區頂出動右腳「私家Q」射地波入網，為傑志先拔頭籌，及後羅梓駿一射卻中柱彈出，傑志半場領先一球。

祖連奴起孖：盼踢出成功一季 換邊後傑志繼續施壓，基爾頓窄角度起腳中柱彈出。58分鐘，雷仙奴左路快放，殺入禁區起腳高出。71分鐘，明加索夫禁區內被李家豪勾跌，球證直指12碼點，操刀的米基爾一蹴而就，傑志領先至2比0，75分鐘「藍鳥」策動反擊，祖連奴禁區頂再次得手，兼為傑志鎖定3比0勝局，新季打響頭炮。

是役「起孖」的祖連奴獲選為全場最佳球員，這位巴西射手表示與基爾頓及米基爾等同鄉效力同一隊，有助融入團隊，並希望與傑志踢出成功的一季。

圖／文：林卓臻、鄧文滔