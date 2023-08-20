東方擺擂台迎擊香港Ｕ23

今日港超聯另一戰，由東方坐鎮旺角大球場鬥香港U23。東方曾於季前熱身賽輕取對手，信心倍增下力求旗開得勝；香港U23陣容變化頗大，寄望以活力彌補經驗不足，力圖炮製驚喜。（周日下午4時開賽）

盧比度：想贏波要盡全力 東方今季幾位新兵，於早前熱身賽均已亮相，其中余在言及丹尼爾等都有不俗表現，主教練盧比度（Chino）亦對一眾新球員感到滿意，惟重返球隊的前鋒洛迪古斯季前不幸受傷長抖，Chino承認可用人腳並不充裕：「我哋仲有唔少年輕球員要為代表隊比賽，希望好好運用其他球員。」開鑼戰面對香港U23，Chino預計會遇上對手頑強抵抗：「對手球員非常落力，所以唔會易踢，我哋想贏波只能夠傾盡全力。」

杜國樑（Alex）本季轉投香港U23，即被委任為副隊長，他坦言球隊是役肯定不被外界看好，希望自己能承擔更多責任，協助年輕隊友有更好發揮：「始終球隊有好多球員都較年輕，所以自己要幫多啲隊友，實踐『司徒Sir』（主教練司徒文俊）嘅部署，希望有分落袋。」球隊早前友賽曾不敵東方，會否擔心今場防線面臨考驗，Alex指球隊經過內地集訓後明顯有進步，有信心收窄雙方差距。