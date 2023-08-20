on.cc東網直播地區打吡有睇頭 深水埗冠忠南區強陣爭勝

深水埗翼鋒 柏羅邦（右）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」兩場激戰同時上演，當中深水埗運動場爆發新季首次「地區打吡」，由深水埗迎戰冠忠南區。深水埗季前大舉擴軍，以新面貌示人，能否一洗去季頹風，值得留意；至於上季首嘗捧盃滋味的南區，亦希望聯賽成績能有所突破，強陣出擊3分志在必得。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

去季聯賽排尾二的深水埗，新季由鄧冠研「坐正」掌帥的同時，陣容變動頗大，「鄧Sir」預告首戰將精銳盡出：「我哋成半隊唔同咗，磨合上可能仲要啲時間，但包括泰國外援在內等新臉孔今日都會上陣。」「鄧Sir」希望球隊能踢出自身風格：「深水埗以年輕球員為主，希望佢哋積極啲，主動去爭波去戰鬥。」較遲歸隊的挪威後衞拿亞仍有傷在身，其「地標戰」或要再等等。

顏卓彬做隊長倍感興奮 今季由傑志外借至深水埗的顏卓彬，新季被委以重任接過隊長臂章，他自言倍感興奮，並呼籲球隊向前看：「始終準備咗個幾月，隊波都要畀啲信心自己，上年嘅成績就抹咗佢，今季重新嚟過，為球迷送上一場又一場勝仗。」

南區今季轉由楊正光擔任主教練，他表示球員經季前集訓後，已逐漸適應新戰術，不過「光Sir」認為深水埗運動場面積較小，戰術上要作出調整：「深水埗個場比較窄，草地質素又未必好好，我哋要踢得聰明啲，進攻之餘都要小心對手反擊。」值得一提，羅拔奧度因傷預計1個月後才能復出。

佐佐木周要令對手有壓力 雖然外界普遍認為南區實力高於深水埗，不過中場佐佐木周強調「任何比賽都唔易踢」：「我對深水埗唔算好了解，加上係第一場波，預咗會有好多困難，不過今季球隊改變打法，會用多啲波，只要齊心就可以令對手感受到壓力。」

深水埗隊長 顏卓彬 冠忠南區肥彭 史提芬彭利拿 冠忠南區翼鋒 李小恆